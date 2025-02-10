Паша Техник назвал выдуманной историю об избиении бывшей жены

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Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) опроверг обвинения его бывшей жены Евы Карицкой о том, что он якобы избил ее на глазах у шестилетнего сына. Видеообращение музыкант опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам артиста, девушка выдумала историю для того, чтобы выпросить у него деньги, а прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии лишь сфотографировались с ним и уехали.

"Прикольно, что новость форсится, но опять криво получилось, как обычно у нее все получается. Этот человек давным-давно только деньги тянет. Правды там ноль. Ей просто надо в психушку, чтобы ее там закололи", – высказался он.

Ранее Техник заявил, что удалит свои треки с упоминанием о наркотических веществах. Он объяснил это тем, что "наркотики – зло". Музыкант пожелал поклонникам вместо "всех этих гадостей" заниматься спортом, учебой, семьей или другими делами, а также посоветовал не повторять его ошибок.