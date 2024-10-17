Рэпер Паша Техник пообещал удалить треки с упоминанием наркотиков

Фото: телеграм-канал “ПАША ТЕХНИК LIVE”

Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) объявил в своем телеграм-канале, что удалит свои треки с упоминанием о наркотических веществах. Он объяснил это тем, что "наркотики – зло".

"Также я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом или любыми другими делами – футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей", – добавил он.

Музыкант рассказал, что сам испытал на себе пагубность зависимости, но смог исправиться. Он посоветовал своим поклонникам не повторять его ошибок.

Ранее суд Москвы взыскал с Техника 62 698 рублей долга по кредиту. Иск к Технику подал Сбербанк. Сумма долга оценивалась в 60 678 рублей, еще 2 020 рублей составили судебные расходы. Банк также попросил наложить арест на имущество рэпера в пределах исковых требований.