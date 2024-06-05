Суд в Москве взыскал с рэпера Паши Техника почти 63 тыс рублей долга по кредиту

Фото: телеграм-канал "Паша Техник"

Кузьминский районный суд Москвы взыскал с рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) 62 698 рублей долга по кредиту. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь суда Александра Артюх.

Иск к Технику подал Сбербанк. Сумма долга оценивалась в 60 678 рублей, еще 2 020 рублей составили судебные расходы. Банк также попросил наложить арест на имущество рэпера в пределах исковых требований.

Кредитный договор был заключен 3 октября 2013 года, а задолженность образовалась в период с 26 июня 2015 года по 30 декабря 2016 года.

Ранее неизвестные избили и ограбили Пашу Техника. Его экс-супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) рассказала, что рэпера нашли с подбитым лицом. У него украли куртку редкой модели стоимостью 500 тысяч рублей и мобильный телефон.

