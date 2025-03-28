Менеджер Паши Техника рассказал, что у рэпера отказали легкие

Фото: телеграм-канал "Паша Техник"

Состояние рэпера Паши Техника ухудшилось – у него отказали легкие и начались проблемы с сердцем. Об этом рассказал менеджер музыканта Марк в беседе с Super.

"Состояние Паши критическое", – заявил он.

По словам Марка, на лечение нужна очень большая сумма, примерно около 9 миллионов рублей, чтобы привести Техника "в чувства".

"У нас пока нет чека из больницы, потому что в Таиланде все делается не быстро. Нам обещали сегодня-завтра выставить счет, во сколько обойдется лечение", – сказал Марк.

Менеджер подчеркнул, что близкие и друзья артиста активно собирают средства на операцию. Причем он отметил, что пока неизвестно, какую именно операцию необходимо провести, но уточнил, что она будет сложной и пройдет в Таиланде, так как Техник "не транспортабелен".

"Он проходит обследование. Видимо, оперировать будут легкие", – уточнил представитель Техника.

Также он добавил, что половина от необходимых денег уже собрана благодаря "доброжелателям" из окружения рэпера и его коллегам. Сам Марк планирует прилететь в Тайланд во вторник, 1 апреля, чтобы разобраться в ситуации и найти виновных.

Технику стало плохо в четверг, 27 марта. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое. Представитель музыканта выразил уверенность в том, что тот выживет, и предположил, что рэперу могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.