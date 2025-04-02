Умерла актриса и сценарист "Ранеток" Наталья Назарова

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российская актриса, режиссер и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ректора учебного заведения Григория Заславского.

По его словам, последние дни жизни актриса провела в больнице. Причиной ее смерти стала онкология.

Назарова родилась в 1969 году. В 1995-м окончила ГИТИС и затем преподавала там с мужем.

Она выступила сценаристом множества кинокартин. Среди них – фильмы "Мой парень – ангел", "Филателия", "Петербург. Только по любви", а также сериал "Ранетки". В качестве актрисы она снималась в сериалах "Дневник убийцы", "Марш Турецкого" и других.

В 2012 году Назарова получила премию "Кинотавр" за фильм "Дочь".