Врачи Таиланда назвали легочную инфекцию причиной смерти Паши Техника

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Медики Таиланда пришли к выводу, что причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор артиста Марк Яровный.

"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей", – отметил он.

Как подчеркнул Яровный, тело рэпера отправят в Россию вечером во вторник, 8 апреля.

"Утром 9-го числа он будет в Москве", – цитирует менеджера RT.

По его словам, после транспортировки станут известны дата и место прощания, церемония которой будет открытая.

О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая.

Музыкант находился в одной из клиник Пхукета с конца марта, где его ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявил, что это произошло из-за того, что ему в еду могли подбросить неизвестное токсичное вещество. В госпитале он находился под наблюдением тайских врачей и на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

Спустя время у рэпера отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Кроме того, у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

