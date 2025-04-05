Тело рэпера Паши Техника доставят в Москву

Фото: vk.com/Паша Техник

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) будет доставлено из Таиланда в Москву. Об этом заявил его менеджер Марк Яровный в своем телеграм-канале.

"За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал, это оказалось пророчеством. Это огромная потеря в культуре для людей в целом", – отметил он.

Транспортировкой тела займется менеджер рэпера. При этом информация о формате прощания с артистом пока отсутствует.

О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его супруга Ева Карицкая. По данным СМИ, причиной стал септический шок.

Музыкант находился в одной из клиник Пхукета с конца марта, где его ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявил, что это произошло из-за того, что ему в еду могли подбросить неизвестное токсичное вещество. В госпитале он находился под наблюдением тайских врачей и на аппарате ИВЛ и ЭКМО.

Спустя время у рэпера отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Кроме того, у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

