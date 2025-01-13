Умер музыкант и участник группы "Ночной Проспект" Константин Божьев

Фото: vk.com/"Ночной Проспект"

Скончался музыкант и участник группы "Ночной Проспект" Константин Божьев. Об этом рассказали представители коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Церемония прощания с Божьевым пройдет 15 января в 13:00 в зале Боткинского патологоанатомического отделения в Москве.

Божьев родился 17 сентября 1957 года. В 1993-м он сформировал группу "Пограничное состояние". Кроме того, Божьев создавал обложки к альбомам "Асбастос" и "Сахар", а также участвовал в съемке клипа к песне Abyss.

