Джазовый барабанщик Рой Хейнс умер в возрасте 99 лет в США

Фото: downbeat.com/Michael Jackson

Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс умер в США в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, музыкант скончался 12 ноября после непродолжительной болезни в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Его смерть подтвердила дочь Лесли Хейнс-Гилмор.

Барабанщик участвовал в записи десятков альбомов, многие из которых считаются классикой. В их числе – Outward Bound Эрика Долфи, Focus Стэна Гетца и Now He Sings, Now He Sobs Чика Кориа. В 1989 году он получил свою первую премию Грэмми за участие в альбоме джазового пианиста Маккоя Тайнера Blues for Coltrane, а в 2000-м получил еще одну премию Грэмми за альбом Like Minds.

Как пишет NYT, Хейнс в свои 80 лет продолжал выступать на джазовой сцене и записываться.