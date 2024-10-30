Умерла актриса из фильма "Тутси" и сериала "Друзья" Тери Гарр

Фото: кадр из фильма "Тутси"; режиссер – Сидни Поллак; производство – Mirage Enterprises, Columbia Pictures

Американская актриса Тери Гарр, снявшаяся в фильме "Тутси", умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

По данным издания, актриса скончалась от рассеянного склероза 30 октября. Диагноз ей поставили в 1999 году, а в 2007-м Гарр перенесла операцию по удалению аневризмы.

Тери Гарр родилась в 1944 году в Огайо. Она с шести лет занималась танцами, а к 16 годам присоединилась к труппе "Вестсайдской истории" в Лос-Анджелесе.

Актриса снялась в девяти клипах музыканта Элвиса Пресли. Также она известна ролями в фильмах "Молодой Франкенштейн" и "Тутси". За работу во второй картине Гарр была номинирована на "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана". Также она сыграла небольшую эпизодическую роль в сериале "Друзья".