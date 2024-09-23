Умер участник группы ABBA

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Roger Palm

Скончался барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм, сообщает Aftonbladet.

Музыкант ушел из жизни 21 сентября из-за осложнений болезни Альцгеймера. Его не стало в возрасте 75 лет. Смерть участника популярной группы подтвердили его родные.

"Он был теплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплыми сердцами", – говорится в заявлении семьи.

Роджер Палм родился в 1949 году. Он выступал в составах групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, но наибольшую славу получил как ударник ABBA. Он принял участие в хитах Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me и Thank You for the Music.