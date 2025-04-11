Церемония прощания с рэпером Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) проходит в храме Петра и Павла в Лефортове.

На церемонии прощания присутствуют сотни людей. Среди них близкие и поклонники музыканта, в том числе родители Техника, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин и директор Марк Яровный.

"Я запомню его одним из самых честных, позитивных людей. Это был символ честности нашей страны. Он жил как рок-н-рольщик. <...> Я запомню его в самом лучшем свете", – поделился Яровный.

Ранее Сафронов-Затравкин рассказал, что рэпер был крещеным человеком и перед смертью его соборовали. По его словам, Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

О смерти Техника стало известно 4 апреля. Музыкант скончался в одной из клиник Пхукета, где ранее он несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У артиста выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.

