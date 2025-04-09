Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) состоится 11 апреля. Об этом телеканалу "360" рассказал друг Техника пианист Лука Сафронов.

По словам музыканта, стоимость погребения рэпера составила 2 миллиона рублей. Сафронов добавил, что перевел деньги на погребение.

Кроме того, он отметил, что не часто общался с рэпером, однако их встречи всегда были "очень позитивными".

"Он был воспитанный, интеллигентный и очень скромный человек, по крайней мере в общении со мной, любил музыку (композитора Сергея. – Прим. ред.) Рахманинова. <…> Для меня он был совсем другим человеком, каким вы его знали", – отметил пианист.

Сафронов поделился, что рэпер был крещеным человеком и перед смертью его соборовали.

В свою очередь, юрист Илья Русяев рассказал News.ru, что наследство рэпера по закону должно перейти его матери и сыну. При этом, по словам адвоката, бывшая супруга рэпера Ева Карицкая не сможет претендовать на наследство артиста.

Однако до достижения их общим сыном совершеннолетия управлять частью наследства, которая принадлежит мальчику, будет мать. Правда, женщина не сможет проводить сделки с имуществом без одобрения органов опеки, добавил Русяев.

"Известно, что в наследственную массу входят несколько объектов недвижимости в Москве: четырехкомнатная квартира, купленная по настоянию бывшей супруги для их общего сына, а также апартаменты в Перове, Некрасовке и жилье в доме на Совхозной улице рядом со станцией метро "Люблино". Несмотря на частые упоминания о нехватке денег и отсутствие официального дохода, ему удалось накопить серьезный имущественный фонд", – заключил Русяев.

О смерти рэпера стало известно 4 апреля.

Музыкант находился в одной из клиник Пхукета с конца марта, где его ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявил, что это произошло из-за того, что ему в еду могли подбросить неизвестное токсичное вещество.

Спустя время у рэпера отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Кроме того, у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

При этом причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.

