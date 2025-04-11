Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Белый гроб с телом музыканта опустили в могилу под аплодисменты и скандирование имени исполнителя. На могиле Техника установили его фотографию и венок. Семья и поклонники принесли много красных гвоздик.

Церемонию прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортове посетили родители Техника, бывшая супруга музыканта Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин и директор Марк Яровный, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

О смерти рэпера стало известно 4 апреля. Он умер в одной из клиник Пхукета, где несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У Техника обнаружили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок. По версии медиков Таиланда, исполнитель скончался из-за легочной инфекции.