Екатерина Мизулина отреагировала на заявления о вымогательстве в отношении Паши Техника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале отреагировала на заявления о вымогательстве в отношении рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев).

Соответствующее заявление журналистка Ксения Собчак опубликовала в телеграм-канале "Кровавая барыня". В документе указано, что Мизулину планируют проверить на вымогательство из-за заявления экс-супруги Техника Евы Карицкой (настоящее имя – Карина Мельничук). С инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился депутат ГД Вячеслав Даванков.

По словам депутата, после смерти рэпера Карицкая заявляла о том, что деятельность Техника вызывала вопросы у Мизулиной. Однако они были потом "решены" в неформальном обсуждении. Он подчеркнул, что в декабре 2023 года Мизулина направляла в МВД запрос с просьбой проверить работу исполнителя на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента. Однако после проверки уголовные дела так и не возбуждались.

"Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого", – говорится в обращении.

По мнению Даванкова, подобное поведение нехарактерно для главы Лиги безопасного интернета и вызывает некоторые вопросы.

"Как же меня задолбали люди, которые пытаются устроить бессмысленный хайп на моем имени. Их ключевая цель – отвлечь от работы. Не выйдет", – ответила Мизулина на обвинения Даванкова.

Она подчеркнула, что уже направила обращение в правоохранительные органы по факту распространения клеветы, сопряженной с обвинениями в совершении преступления. Кроме того, Мизулина прокомментировала обвинения со стороны депутата ГД Вячеслава Даванкова.

"Приняли решение обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой поставить на рассмотрение комиссии по депутатской этике вопрос о нарушении депутатом Вячеславом Даванковым правил депутатской этики", – отметила глава Лиги безопасного интернета.

Рэпер умер в одной из клиник Пхукета 4 апреля. До этого он несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У Техника обнаружили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок. По версии медиков Таиланда, исполнитель скончался из-за легочной инфекции.