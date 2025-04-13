Сафронов-Затравкин: память Паши Техника нужно чтить не путем вандализма

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Память рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) необходимо чтить различными способами, но не путем вандализма. Об этом заявил друг музыканта, пианист Лука Сафронов-Затравкин в разговоре с РИА Новости.

Таким образом Сафронов-Затравкин прокомментировал посвященное рэперу граффити, которое фанаты Техника нанесли на стену музыканта Виктора Цоя в центре Москвы.

"Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали", – поделился пианист.

Он добавил, что память о Технике в основном останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях.

"Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь", – заключил Сафронов-Затравкин.

Поклонники умершего рэпера Паши Техника осквернили стену памяти, посвященную рок-музыканту Виктору Цою, которая расположена на Арбате в центре Москвы. На кадрах, которые были сняты с места происшествия, видно, что граффити с лицом Цоя перекрывается надписью "Техник".

Техник умер 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Тайские врачи заявили, что причиной смерти стала легочная инфекция.

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове состоялась церемония прощания, которую посетили родители Техника, бывшая супруга артиста Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

Затем Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На его могиле установлена фотография рэпера и венок.

