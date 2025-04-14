Депутат Метлина оценила возможность защиты стены Цоя от вандалов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Вопрос защиты стены памяти Виктора Цоя на Арбате нуждается в обсуждении. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.

Ранее фанаты рэпера Паши Техника, который скончался 4 апреля, расписали стену Цоя в Москве: на граффити с портретом лидера группы "Кино" нанесли большую надпись "Техник". В ответ поклонники рок-музыканта заклеили стену листовками с изображением Цоя и позднее вернули мемориалу прежний вид.

По словам Метлиной, тот факт, что почитатели Паши Техника перерисовали стену Цоя, "не делает им чести". Несмотря на то что у них была возможность найти приемлемый формат, чтобы увековечить память своего кумира, они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.



Наталия Метлина член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами.

"Мы понимаем, что те или иные граффити, если это не хулиганская история, это часть культурного кода. Творчество Бэнкси (английский стрит-арт художник. – Прим. ред.), например, является произведением искусства, и мало кому придет в голову на его шедеврах рисовать что-то еще. А что касается самой стены, она существует много лет и является местом силы для поклонников Виктора Цоя и его творчества, которое живет", – подчеркнула она.

В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил Москве 24, что мемориал в честь лидера группы "Кино" необходимо причислить к объектам культуры. Депутат указал, что в случае, если такую инициативу озвучат в Федеральном собрании, он поддержит ее.

"Но важно понимать, что большая часть вандалов, то есть людей, разрушающих культурные ценности, не задумываются ни о культуре, ни о ценностях, ни о возможном наказании за их нарушение. Поэтому закон законом, но придется придумать какие-то дополнительные средства защиты", – подчеркнул Вассерман.

Ранее инцидент с надписью на стене Цоя прокомментировал друг Паши Техника, пианист Лука Сафронов-Затравкин. Память умершего рэпера нужно чтить разными способами: например, молиться за него, помогать его родным и близким, однако вандализм в виде рисования на стенах неприемлем, отметил Сафронов-Затравкин.