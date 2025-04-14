Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 13:05

Город
Главная / Новости /

Депутат Метлина оценила возможность защиты стены Цоя от вандалов

В МГД оценили возможность защиты стены Цоя на Арбате от вандалов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Вопрос защиты стены памяти Виктора Цоя на Арбате нуждается в обсуждении. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.

Ранее фанаты рэпера Паши Техника, который скончался 4 апреля, расписали стену Цоя в Москве: на граффити с портретом лидера группы "Кино" нанесли большую надпись "Техник". В ответ поклонники рок-музыканта заклеили стену листовками с изображением Цоя и позднее вернули мемориалу прежний вид.

По словам Метлиной, тот факт, что почитатели Паши Техника перерисовали стену Цоя, "не делает им чести". Несмотря на то что у них была возможность найти приемлемый формат, чтобы увековечить память своего кумира, они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.

Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами.
Наталия Метлина
член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям

"Мы понимаем, что те или иные граффити, если это не хулиганская история, это часть культурного кода. Творчество Бэнкси (английский стрит-арт художник. – Прим. ред.), например, является произведением искусства, и мало кому придет в голову на его шедеврах рисовать что-то еще. А что касается самой стены, она существует много лет и является местом силы для поклонников Виктора Цоя и его творчества, которое живет", – подчеркнула она.

В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил Москве 24, что мемориал в честь лидера группы "Кино" необходимо причислить к объектам культуры. Депутат указал, что в случае, если такую инициативу озвучат в Федеральном собрании, он поддержит ее.

"Но важно понимать, что большая часть вандалов, то есть людей, разрушающих культурные ценности, не задумываются ни о культуре, ни о ценностях, ни о возможном наказании за их нарушение. Поэтому закон законом, но придется придумать какие-то дополнительные средства защиты", – подчеркнул Вассерман.

Ранее инцидент с надписью на стене Цоя прокомментировал друг Паши Техника, пианист Лука Сафронов-Затравкин. Память умершего рэпера нужно чтить разными способами: например, молиться за него, помогать его родным и близким, однако вандализм в виде рисования на стенах неприемлем, отметил Сафронов-Затравкин.

Читайте также


Лукинова Анна

городкультураэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика