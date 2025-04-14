Депутат Метлина оценила возможность защиты стены Цоя от вандалов

14 апреля, 13:05Город
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Вопрос защиты стены памяти Виктора Цоя на Арбате нуждается в обсуждении. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.
Ранее фанаты рэпера Паши Техника, который скончался 4 апреля, расписали стену Цоя в Москве: на граффити с портретом лидера группы "Кино" нанесли большую надпись "Техник". В ответ поклонники рок-музыканта заклеили стену листовками с изображением Цоя и позднее вернули мемориалу прежний вид.
По словам Метлиной, тот факт, что почитатели Паши Техника перерисовали стену Цоя, "не делает им чести". Несмотря на то что у них была возможность найти приемлемый формат, чтобы увековечить память своего кумира, они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.
"Мы понимаем, что те или иные граффити, если это не хулиганская история, это часть культурного кода. Творчество Бэнкси (английский стрит-арт художник. – Прим. ред.), например, является произведением искусства, и мало кому придет в голову на его шедеврах рисовать что-то еще. А что касается самой стены, она существует много лет и является местом силы для поклонников Виктора Цоя и его творчества, которое живет", – подчеркнула она.
В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил Москве 24, что мемориал в честь лидера группы "Кино" необходимо причислить к объектам культуры. Депутат указал, что в случае, если такую инициативу озвучат в Федеральном собрании, он поддержит ее.
"Но важно понимать, что большая часть вандалов, то есть людей, разрушающих культурные ценности, не задумываются ни о культуре, ни о ценностях, ни о возможном наказании за их нарушение. Поэтому закон законом, но придется придумать какие-то дополнительные средства защиты", – подчеркнул Вассерман.
Ранее инцидент с надписью на стене Цоя прокомментировал друг Паши Техника, пианист Лука Сафронов-Затравкин. Память умершего рэпера нужно чтить разными способами: например, молиться за него, помогать его родным и близким, однако вандализм в виде рисования на стенах неприемлем, отметил Сафронов-Затравкин.