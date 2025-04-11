Рэпер Птаха обвинил поклонников Паши Техника в его смерти

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) умер из-за своих поклонников, заявил исполнитель Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев). Об этом он высказался в беседе с журналистами во время церемонии прощания с музыкантом.

Умерший рэпер был интересен обществу только во время употребления запрещенных веществ, подчеркнул Птаха. При этом, по его словам, трезвого Техника не приглашали на шоу, а видеоролики с ним не набирали высокого количества просмотров. Поэтому рэпер был вынужден употреблять наркотики, чтобы оставаться популярным и востребованным.

"Хорошо было бы, чтобы люди, молодежь на это посмотрела и поняла, что рано или поздно употребление веществ заканчивается так. И я знаю, что Паша хотел бы, чтобы люди понимали это, что этот путь ведет именно к таким последствиям", – добавил Птаха.

Техник с конца марта находился в одной из клиник Таиланда, где у него отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Позже врачи выявили пневмонию с 100%-м поражением легких.

О смерти артиста стало известно 4 апреля. По версии тайских медиков, причиной смерти стала легочная инфекция. При этом менеджер рэпера не исключал, что ему могли подбросить в еду некое токсичное вещество.

Отпевание музыканта состоялось в храме Петра и Павла в Лефортове. На церемонию прощания пришли сотни людей, включая родителей рэпера, его экс-супругу Еву Карицкую (настоящее имя – Карина Мельничук), а также его поклонников.

