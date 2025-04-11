Прощание с рэпером Пашей Техником завершилось в храме в Лефортове

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Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) завершилось в храме Петра и Павла в Лефортове.

На церемонии прощания присутствовали сотни людей. Среди них близкие и поклонники музыканта, в том числе родители рэпера, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин и директор Марк Яровный. Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Поклонники Техника на протяжении всей церемонии скандировали имя музыканта у входа в церковь. За территорией храма также собиралась очередь из людей, желавших проститься с исполнителем, кто-то пытался перелезть через забор для того, чтобы попасть на территорию.

О смерти Техника стало известно 4 апреля. Музыкант скончался в одной из клиник Пхукета, где он несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У артиста выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок. Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.