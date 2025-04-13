РИА Новости: граффити в память о Технике попытались убрать со стены Цоя в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику (настоящее имя – Павел Ивлев), пытаются убрать со стены Цоя в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что через некоторое время после появления надписи "Техник" на Арбате ее стали заклеивать листовками с изображением рок-исполнителя. Также граффити попытались закрасить.

О том, что поклонники умершего рэпера осквернили стену памяти, посвященную рок-музыканту Виктору Цою, стало известно 12 апреля. На кадрах, которые были сняты с места происшествия, видно, что надпись перекрыла граффити с лицом Цоя.

Техник ушел из жизни 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Тайские врачи установили, что причиной его смерти стала легочная инфекция.

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове состоялась церемония прощания, которую посетили родители Техника, бывшая супруга артиста Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

Затем Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На его могиле установлена фотография рэпера и венок.

По данным СМИ, на церемонии прощания с музыкантом, куда пришли сотни людей, были задержаны не менее 5 человек.

Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал на 12 суток одну из девушек, пришедших попрощаться с рэпером. В протоколе об административном правонарушении сказано, что она была в нетрезвом состоянии, нецензурно высказывалась в адрес правоохранителей, отказывалась проследовать с сотрудниками полиции в участок и требовала, чтобы ее не задерживали.