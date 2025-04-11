Суд в Москве арестовал девушку за хулиганство на прощании с Пашей Техником

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Лефортовский суд Москвы арестовал на 12 суток Евгению Истомину за мелкое хулиганство, которое было совершено во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В протоколе об административном правонарушении сказано, что девушка, находясь на прощании в нетрезвом виде, нецензурно высказывалась в адрес правоохранителей, отказывалась проследовать с сотрудниками полиции в участок и требовала, чтобы ее не задерживали.

Кроме того, Истомина нападала на полицейских, а на их требования прекратить нарушать общественный порядок и совершать хулиганские действия она не реагировала и пыталась сбежать.

Рэпер скончался 4 апреля в одном из медучреждений Пхукета. По версии тайских врачей, Техник умер из-за легочной инфекции.

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове прошла церемония прощания, которую посетили родители Техника, бывшая супруга исполнителя Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, директор артиста Марк Яровный и многие другие.

После рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На могиле Техника установили его фотографию и венок.

