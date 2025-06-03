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03 июня, 21:15

Транспорт

Количество судов на Москве-реке увеличилось на 6,5% с начала летней навигации

Количество судов на Москве-реке увеличилось на 6,5% с начала летней навигации

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Количество судов на Москве-реке увеличилось на 6,5% с начала летней навигации, сообщили в Центре организации дорожного движения. При этом в городе повышают меры безопасности на речном транспорте. Круглосуточно за ситуацией следят 500 камер и операторы ситуационного центра. 

На Алтуфьевском шоссе в столице появилась новая вафельная разметка. Ее сделали на перекрестке с улицей Хачатуряна. Разметка должна ускорить проезд перекрестка на 15–20%. За остановку на ней более чем на пять секунд водителю грозит штраф в размере тысячи рублей. 

Два миллиона самозанятых живут в Москве. Таким образом, более 15% плательщиков налога на профессиональный доход в России находятся именно в столице, сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

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