"Мой район. Новости": в Бибереве ученики учат ПДД за рулем электросамоката

В школе в Бибереве ученики не сидят за парты, а проходят уроки за рулем электросамокатов. Подростки учат управлять этим транспортом и соблюдать правила дорожного движения.

Первая в Москве школа самоката работает в центре творчества на улице Лескова. Для отработки практических навыков здесь создана импровизированная полоса препятствий, где дети учат проезжать через пешеходные переходы и лежачие полицейские, а также тренируют упражнения змейка. Все практические занятия проходят в защитных шлемах.

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