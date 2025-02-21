Движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Замоскворецкой линии столичного метрополитена введено в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Интервалы на линии были временно увеличены. Под ограничения подпадал северный участок зеленой ветки из-за нахождения человека на путях.

Днем ранее аналогичная ситуация произошла на Большой кольцевой линии.

