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21 февраля, 19:18

Транспорт

Движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Замоскворецкой линии столичного метрополитена введено в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Интервалы на линии были временно увеличены. Под ограничения подпадал северный участок зеленой ветки из-за нахождения человека на путях.

Днем ранее аналогичная ситуация произошла на Большой кольцевой линии.

Оплата биометрией будет доступна на всех турникетах московского метро

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