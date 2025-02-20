Интервалы движения временно были увеличены на БКЛ из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии (БКЛ) временно были увеличены из-за человека на путях, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

По данным ведомства, в настоящий момент движение вводится в график. По часовой стрелке поезда продолжают следование в штатном режиме.

Между тем расписание поездов изменится на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги в марте. Изменения затронут МЦД-3 1 марта, а участок Ленинградского направления Москва – Тверь – Бологое – с 1 по 31 марта.

Причиной стали технологические окна, в связи с чем поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые будут отменены.