Схему метро Москвы перевели на арабский язык

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Схему столичного метрополитена перевели на арабский язык. Об этом в беседе с телеканалом RT Arabic заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С точки зрения транспортной системы она уже сегодня готова для того, чтобы приезжали туристы, которые, например, знают только арабский язык. Мы для этого приготовили ряд решений на транспорте", – отметил он.

По словам Ликсутова, на арабский язык были переведены схемы метро и Московского центрального кольца. Это было сделано для удобства и комфорта гостей столицы, подчеркнул заммэра.

Он добавил, что на схему нанесли специальный QR-код, чтобы пассажиры могли скачать ее себе на смартфон.

Ранее схему столичного метро перевели на китайский язык. На интерактивных экранах представили разделы, которые помогут туристам из КНР или изучающим китайский язык построить маршруты. Для схемы были подготовлены названия станций метро и других транспортных объектов по общепринятой системе транскрибирования – Палладия.

Переведенную схему получили уже более 2 тысяч пассажиров. Они пользуются бумажной версией и скачанной электронной.

