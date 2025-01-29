На интерактивных экранах в метро Москвы разместят схемы на китайском языке

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Схему столичного метро переведут на китайский язык и в ближайшее время разместят на интерактивных экранах. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в беседе с Агентством "Москва".

По словам Ликсутова, на интерактивных экранах будут представлены разделы, которые помогут туристам из КНР или изучающим китайский язык построить маршруты.

Между тем в 2024–2025 годах проходят годы культуры России и Китая.

В настоящее время Москва украшена в честь китайского Нового года. На Манежной и Тверской площадях установлены дополнительные элементы декора в виде традиционных китайских фонариков красного цвета.

Кроме того, на уличные фонари повесили консоли, изображающие свитки с поздравлениями, а "звездное небо" в Камергерском переулке окрасилось в красный цвет. Также специалисты украсили китайскими фонариками и фигурками панд Московский зоопарк. Также там обновили входную группу: установили лайтбоксы и флаги.

