Схемы навигации обновлены на станциях метро в деловом центре "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

На станциях метро в деловом центре "Москва-Сити" обновили навигационные схемы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В этом году привели к единообразию названия расположенных здесь станций рельсового каркаса "Москва-Сити" и "Деловой центр", а на схемах отобразили обновленную нумерацию выходов после открытия станции "Москва-Сити" МЦД-4", рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, власти создают простую и понятную навигацию по поручению Сергея Собянина. На навигационных схемах отобразили выходы со станций подземки, МЦК и МЦД, а также расположение входов во все здания и остановки наземного транспорта.

Также для удобства пешеходов и автомобилистов на схемах отметили точки ожидания такси, места быстрой высадки пассажиров, станции велопроката, подземные и уличные парковки. Там же можно найти и популярные у жителей города места, к примеру центр госуслуг "Мои документы".

На новой схеме у каждого из деловых или торговых пространств есть свой узнаваемый архитектурный силуэт, цвет и индекс по первой букве названия. Благодаря этому нужный объект можно найти на интуитивном уровне. Например, башне "Эволюция" соответствует буква "Э" на красном фоне. Такие же обозначения можно встретить на уличных указателях, станциях метро и в подземной галерее делового комплекса.

Ранее сообщалось, что в Москве обновят свыше 100 указателей, на которых появится новый трамвайный маршрут № 2, станция "Потапово" Сокольнической линии метро, а также Троицкая линия.

Специалисты уже приступили к размещению схемы на станциях метро, рядом с которыми расположены трамвайные остановки. Следом за ними к работе присоединятся и сотрудники подземки. Они обновят схемы и в информационных коробах в самих остановочных павильонах.

На указателях трамвайному маршруту № 2 присвоят оранжевый цвет. При этом для простоты восприятия этот оттенок будет отличаться от цветов соседних маршрутов. Помимо этого, на боковых маршрутных указателях трамваев разместят информацию о конечных и основных остановках.

Между тем в столичном транспорте уже на протяжении 10 лет специалисты развивают единую систему навигации. Она помогает жителям и гостям Москвы выстраивать наиболее оптимальные маршруты и планировать свои пересадки.