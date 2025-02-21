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21 февраля, 18:50

Транспорт

Интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

Под ограничения подпал северный участок зеленой ветки из-за нахождения человека на путях, указали в транспортном ведомстве.

Накануне из-за аналогичной причины сбой в движении составов, которые следовали против часовой стрелки, наблюдался на Большой кольцевой линии (БКЛ). Оно было оперативно введено в график.

До этого человек на путях помешал движению поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями "Серпуховская" и "Южная". Из-за этого в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

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