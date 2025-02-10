На серой линии метро нет движения поездов от "Серпуховской" до "Южной"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро нет движения от "Серпуховской" до "Южной". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов временно увеличены на южном участке линии из-за человека на путях.

28 января интервалы были временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии. Причиной стало нахождение человека на путях, отметили в транспортном ведомстве. Позже движение поездов ввели в график.

Ранее движение электричек было приостановлено на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановившегося по техническим причинам состава на станции Серп и Молот. К нему был направлен вспомогательный поезд.

Затем оно было восстановлено. Причем остановившийся состав отправился со станции самостоятельно.

