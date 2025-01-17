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17 января, 18:06

Транспорт

Движение на МЦД-4 возобновлено через станцию Серп и Молот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов на МЦД-4 возобновлено через станцию Серп и Молот, написала пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в телеграм-канале.

Отмечается, что остановившийся состав отправился со станции самостоятельно. Вместе с Московской железной дорогой (МЖД) задержанные электрички вводятся в график, говорится в публикации.

Движение поездов в сторону платформы Железнодорожная было приостановлено вечером в пятницу, 17 января, из-за остановившегося по техническим причинам состава на станции Серп и Молот. К нему был направлен вспомогательный поезд.

Ранее на МЦД-3 в сторону станции Зеленоград-Крюково по техпричинам задерживались электрички. Предварительной причиной стал обрыв контактной сети. Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино

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