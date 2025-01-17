Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 17:47

Транспорт

Движение поездов приостановлено на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная

Фото: Москва 24

Сбой произошел в движении поездов на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановки электрички по техническим причинам на платформе Серп и Молот, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в телеграм-канале.

К остановившемуся поезду уже направлен вспомогательный состав, который уберет его с путей. Вместе с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются меры для скорейшего возобновления движения, уточнили в пресс-службе.

Ранее по техпричинам задерживались электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3. Максимальное опоздание поездов составляло 30 минут.

Это коснулось тех составов, которые следовали в сторону Ленинградского вокзала. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Пассажиры МЦД совершили свыше 400 млн поездок за год

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика