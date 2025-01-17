Движение поездов приостановлено на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная

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Сбой произошел в движении поездов на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановки электрички по техническим причинам на платформе Серп и Молот, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в телеграм-канале.

К остановившемуся поезду уже направлен вспомогательный состав, который уберет его с путей. Вместе с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются меры для скорейшего возобновления движения, уточнили в пресс-службе.

Ранее по техпричинам задерживались электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3. Максимальное опоздание поездов составляло 30 минут.

Это коснулось тех составов, которые следовали в сторону Ленинградского вокзала. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.