Интервалы были увеличены на участке Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном метро временно были увеличены интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале городского Дептранса.

Причиной задержек стал человек на путях. Через некоторое время движение начали вводить в график, а затем полностью восстановили.

Между тем с 10 января изменился график движения поездов на МЦД-3. Так, до 20 минут выросли интервалы на Ленинградском и Казанском направлениях с начала движения до 06:00. Первые и последние поезда на станции Митьково отправляются в другое время.

