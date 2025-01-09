Движение поездов изменится на МЦД-3 с 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов изменится на МЦД-3 с 10 по 31 января. Соответствующее предупреждение опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, первые и последние поезда на станции Митьково будут отправляться в другое время. В сторону Зеленограда-Крюково первый поезд отправится в 06:12, последний – в 01:02, в сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:43, последний – в 00:33.

Кроме того, до 20 минут вырастут интервалы на Ленинградском и Казанском направлениях с начала движения до 06:00

Пассажирам рекомендовали заблаговременно ознакомиться с расписанием. Актуальный график движения поездов можно узнать на портале перевозчика, а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Между тем расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 14 по 16 января. В это время будут проводиться ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию. Часть поездов на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте.

