Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 9 января и до конца месяца в ночное время. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"С коллегами из РЖД продолжаем строительство московского городского вокзала Петровско-Разумовская. Чтобы как можно меньше влиять на поездки пассажиров в наиболее востребованное время, будем проводить работы в ночной период", – говорится в сообщении.

Так, на Савеловском направлении частично увеличатся интервалы движения. После 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, с начала движения до 07:00 – до 40 минут. Также на участке от Савеловской до Бескудниково после 23:00 до 07:30 поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Еще часть поездов проследует станцию Дегунино без остановки, а часть – со стороны области проследует от/до Лобни и Бескудниково.

На Белорусском направлении интервалы движения составят после 21:00 до 15 минут, после 22:00 до 07:00 – до 40 минут. Часть поездов проследует от/до Белорусского вокзала, часть – без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Кроме того, был скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" ранним утром и поздним вечером.

Между тем расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 14 по 16 января. В это время будут проводиться ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию. Часть поездов на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте.