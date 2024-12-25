ДТП на переезде в Щелково не изменило график движения поездов МЖД Ярославского направления

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

ДТП с участием легкового автомобиля и маневрового локомотива с вагонами на железнодорожном переезде в Щелкове не вызвало сбоев в графике движения поездов Ярославского направления Московской железной дороги, о чем магистраль сообщила в своем телеграм-канале.

Авария произошла в Подмосковье в 12:10 25 декабря. Подвижной состав локомотива не принадлежит РЖД, заявили в пресс-службе.

Кроме того, организация обратилась к автомобилистам с просьбой следовать правилам дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

Ранее изменения вносились в расписание МЦД-1, а также Белорусского и Савеловского направлений по техническим причинам – из-за вынужденной остановки поезда на станции Фили.

В результате поезда в направлении Лобни отправлялись только от Савеловского вокзала. Движение возобновили спустя некоторое время. В график вернули задержанные поезда.