На МЦД-1 возобновлено движение в сторону Лобни со всех станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение возобновлено на МЦД-1 в сторону подмосковной Лобни со всех станций, пишет пресс-служба ЦППК.

"Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда", – указывается в телеграм-канале компании.

Ранее изменения вносились в расписание МЦД-1, а также Белорусского и Савеловского направлений по техническим причинам – из-за вынужденной остановки поезда на станции Фили.

В результате поезда в направлении Лобни отправлялись только от Савеловского вокзала.

Ранее стало известно, что изменения произойдут на МЦД-3. С 23 декабря пригородные поезда на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, при этом некоторые электрички отменят.

