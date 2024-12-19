Поезда на МЦД-1 курсируют по измененному расписанию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на первом диаметре, Белорусском и Савеловском направлениях курсируют по измененному расписанию по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время поезда, следующие в направлении Лобни, отправляются только от Савеловского вокзала. Для пересадки с метро на МЦД-1 в сторону Лобни ведомство рекомендует использовать станции Лианозово, Тимирязевская и Окружная, а также Савеловский вокзал.

В то же время на Белорусском направлении в сторону столицы на участке Фили – Москва-Пассажирская-Смоленская поезда следуют в штатном режиме, обращает внимание МЖД в своем телеграм-канале.

Уточняется, что расписание нарушено из-за вынужденной остановки поезда на станции Фили. Сотрудники компании принимают меры для возвращения движения в привычное расписание.

Между тем с 23 декабря расписание движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится. Там будут проводиться ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".