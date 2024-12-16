Движение поездов изменится на МЦД-1 с 16 по 20 и с 23 по 28 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) в период с 16 по 20 и с 23 по 28 декабря, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В частности, в это время поезда обоих направлений будут следовать по одному пути. С 16 по 20 декабря это коснется пути на Лобню после 23:30 до окончания движения на участке от Савеловской до Бескудникова. Те же ограничения будут действовать с начала движения до 06:00 на участке от Бескудникова до Кунцевской.

При этом с 23 по 28 декабря поезда будут ходить только по пути на Одинцово. Таким образом, движение будет осуществляться после 23:30 до окончания движения на участке от Савеловской до Бескудникова и с начала движения до 06:00 – на участке от Бескудникова до Фили.

Вместе с тем коррективы будут внесены и в движение поездов на Савеловском направлении. В частности, интервалы между электричками будут частично увеличены. После 19:00 они составят 15 минут, а после 23:00 и в промежутке от начала движения до 07:00 – 30 минут. При этом некоторые поезда со стороны области проследуют от/до Лобни и Бескудникова.

Интервалы движения изменятся и на Белорусском направлении. Так, после 21:00 они будут расширены до 15 минут, а после 22:00 и с начала движения до 07:00 – до 30 минут. Вместе с тем часть поездов проследует от/до Белорусского вокзала. Электрички также не будут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

Кроме того, с 17 декабря изменится график движения поездов на МЦД-3. Так, в сторону станции Зеленоград – Крюково первый состав поедет в 06:12, последний – в 01:02. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:47, последний – в 00:33.