Некоторые автобусы изменят движение на западе Москвы с 21 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Некоторые автобусы на западе столицы начнут курсировать по измененным маршрутам с 21 декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

Вместо маршрутов № 732 и 77 будет запущен новый маршрут № 202: "Давыдково – станция метро "Славянский бульвар" – улица Давыдковская – станция метро "Давыдково" – Верейская улица – Можайское шоссе – улица Боженко – станция метро "Молодежная" – Крылатская улица – станция метро "Терехово".

Также маршрут № 251 будет совмещен с маршрутом № 251к. После улицы Маршала Тимошенко автобусы будут следовать по Осеннему бульвару до станции метрополитена "Крылатское".

Кроме того, маршрут № 403 будет объединен с маршрутом № 391. Таким образом, он будет продлен по улице Нижние Мневники до станции метро "Терехово".

Между тем движение транспорта будет ограничено на участке улицы Восточной в южной части Москвы в период с 16 декабря по 25 марта. Так, автомобилисты не смогут проехать по одной полосе в связи со строительными работами. Кроме того, в районе ограничения будет запрещена парковка.

Помимо этого, с 16 по 31 декабря движение ограничат на участках Кленового бульвара. С 22 по 26 декабря ограничения будут действовать на участке от дома 6, строения 2 до дома 5, а в период с 27 по 31 декабря – рядом с домом 9, корпусом 1.