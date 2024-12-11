Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Маршруты наземного транспорта скорректируют в разных районах столицы 14 декабря, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Скорректируем маршрутную сеть в ТинАО, а также на западе, юго-западе и юго-востоке столицы. Запустим новые маршруты и изменим действующие в 10 районах города. <...> Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы обеспечить жителям и гостям столицы комфортные поездки по городу", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ТиНАО маршруты изменят, а в Теплом Стане добавят новый. Автобусы и электробусы станут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам.

Пассажиров ждет новый маршрут с963 в Щербинке, который свяжет станции Остафьево и Щербинка МЦД с жилой застройкой на улицах Энгельса, Флотской, Авиаторов и Староникольской, а также с Варшавским шоссе.

Новый маршрут 188 запустят на юго-западе Москвы, он свяжет станции метро "Генерала Тюленева" и "Теплый Стан" с домами на улице Генерала Тюленева. Новый маршрут 256 свяжет поселок Киевский с социальными объектами и железнодорожной станцией Бекасово-1. Кроме того, в связи с проведением строительных работ перенесут пригородные маршруты 101, 121, 536 и 594 к станции метро "Крылатское".

В Москве начали строить коридоры для автобусов и электробусов. Таким образом, общественный транспорт станет передвигаться быстрее. Коридоры сделают на улицах Череповецкой, Широкой и Лескова. Там обустроят посадочные платформы с уникальными остановочными павильонами. Кроме того, станет больше пешеходных переходов.

Между тем экологические электробусы появились еще на двух маршрутах на юго-западе Москвы и в ТиНАО. Перевозить пассажиров они начали по маршруту № 165 между Остафьевской улицей и станцией метро "Ясенево", а также на № 504 – от Теплого Стана до поселка Мосрентген.