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21 декабря, 09:15

Транспорт

Схема движения автобусов и электробусов изменилась в нескольких районах Москвы

Схема движения автобусов и электробусов изменилась в нескольких районах Москвы

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В нескольких районах столицы изменилась схема движения автобусов и электробусов. На маршруте № 300 появилась остановка "Терехово", а автобусы М6 теперь идут в обе стороны по шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улице.

Еще одну новую остановку "Улица Миклухо-Маклая" добавили для нескольких маршрутов в сторону Ленинского проспекта. Помимо этого, ряд автобусов и электробусов свяжут крупные районы столицы с Большой кольцевой и другими линиями метро, а также станциями МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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