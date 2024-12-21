Схема движения автобусов и электробусов изменилась в нескольких районах Москвы

В нескольких районах столицы изменилась схема движения автобусов и электробусов. На маршруте № 300 появилась остановка "Терехово", а автобусы М6 теперь идут в обе стороны по шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улице.

Еще одну новую остановку "Улица Миклухо-Маклая" добавили для нескольких маршрутов в сторону Ленинского проспекта. Помимо этого, ряд автобусов и электробусов свяжут крупные районы столицы с Большой кольцевой и другими линиями метро, а также станциями МЦД.

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