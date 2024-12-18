ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал жителям и гостям столицы пересесть на общественный транспорт. Если от поездок на машине нельзя отказаться, тогда водителям порекомендовали выезжать в город после 19:00.

Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, сейчас движение в центре характеризуется как интенсивное. По данным ЦОДД, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов, а средняя скорость движения составляет 27 километров в час.

Интенсивное движение фиксируется на внешней стороне ТТК от Русаковской до Савеловской эстакады, внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе и на внутренней стороне ТТК от Тульской эстакады до Гагаринского тоннеля.

Однако свободный проезд автомобилистов наблюдается в обе стороны на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на МКАД в районе Щелковского шоссе.

В департаменте предупредили, что на движение влияет не только увеличившееся количество машин и поездок в предновогодние дни, но и погода, ремонт на дорогах и небольшие аварии. В связи с этим автомобилистов призвали быть осторожнее за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

Гидрометцентр России ранее объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 15:00 четверга, 19 декабря.

В конце текущей недели, 20 и 21 декабря, в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.

