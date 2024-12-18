Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения теперь действует до 15:00 четверга, 19 декабря. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая должна была закончиться к вечеру среды, 18 декабря.

Тем временем в Московском регионе прогнозируется сильный мороз. Температура воздуха составит до минус 18 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 21 градуса. В четверг, 19 декабря, выпадет 2–4 сантиметра снега в столице.

ЦОДД призвал москвичей использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей. Затруднения в движении возможны в центре, на ТТК и вылетных магистралях в сторону области. Горожан и гостей столицы попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

