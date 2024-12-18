Ветер с порывами до 15 м/c обрушился на столицу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве до 15:00 18 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом пресс-служба столичного комплекса горхозяйства сообщила в телеграм-канале.

Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал для поездок по городу использовать общественный транспорт. Сейчас интенсивное движение зафиксировано на Дмитровском шоссе по направлению в центр, внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

В оба направления сейчас свободно на Рублевском шоссе, Варшавском шоссе до Нахимовского проспекта, МКАД в районе Бесединского шоссе. Вечером ожидаются локальные затруднения в центре, на ТТК и вылетных магистралях в сторону области.

На движение транспорта могут влиять погода, увеличенное число машин и поездок перед праздниками, ремонтные работы и мелкие аварии. Водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также пресс-служба компании "Автодор" рассказала о погодных условиях на российских дорогах в течение суток. Так, 18 декабря на всем протяжении трассы М-1 "Беларусь" будет преимущественно без осадков. В ночь на 19-е число на территории Смоленской области пройдет снег.

На М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве 20 декабря прогнозируется ледяной дождь, а температура воздуха днем может достигнуть 3 градусов. По словам синоптика Романа Вильфанда, из-за ледяного дождя может образоваться гололедица.

В субботу, 21 декабря, также прогнозируется оттепель. Температура воздуха днем окажется в пределах от минус 2 до 3 градусов.