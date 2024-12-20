Ряд маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в шести районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Маршруты автобусов и электробусов скорректируют на западе и востоке Москвы с 21 декабря, сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, транспорт начнет ходить без оттянутых разворотов, благодаря чему сократится время в пути. Также запустят новые маршруты и продлят существующие.

В частности, новый маршрут 624 запустят на востоке столицы. Он свяжет район Нижегородский со станцией метро "Красные ворота". Тем временем у магистрального электробусного маршрута м6 больше не будет оттянутого разворота у метро "Авиамоторная", благодаря чему транспорт станет ходить регулярнее.

У экспресс-маршрута 300 появится новая остановка в Мневниковской пойме. Это необходимо для удобной пересадки на другие маршруты. У маршрутов 196, 226, 250, 261, 404, 699, 752 и 699 появится остановка "Улица Миклухо-Маклая" в сторону Ленинского проспекта.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что изменения коснутся шести районов города. По его словам, транспорт станет ходить быстрее и регулярнее, свяжет крупные столичные районы с Большой кольцевой и другими линиями метро, а также станциями МЦД. Благодаря этому пассажирам станет проще добираться до социальных объектов.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что более 30 автобусных и электробусных маршрутов скорректировали в Москве за прошедшую осень. С открытия станции метро "Потапово" автобусы № 288 теперь курсируют под номером 978 до станции "Ольховая".

Маршрут № 691 сменил номер на 931. Автобусы № 636 ходят по трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и получили номер С936. Автобусы № 983 теперь курсируют по улице Эдварда Грига до станции метро "Потапово".

Маршрут № 485 продлили до станции "Тютчевская", а автобусы Е10 стали ездить по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции "Саларьево". Маршруты № 145 и 718 ходят через станцию "Университет дружбы народов".