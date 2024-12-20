Сергей Собянин: более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По этим соглашениям предприятия обязуются поставлять городу лекарства, медизделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другие товары, пояснил мэр. Общий объем закупки составит более 415 миллиардов рублей. Всего будет создано около семи тысяч новых рабочих мест.

Собянин уточнил, что в настоящее время принято решение о заключении еще одного офсетного контракта – на поставку турникетов для оплаты проезда в общественном транспорте. Победитель конкурса за 1,5 года создаст в столице или модернизирует существующее производство турникетного оборудования. Город будет закупать у производителя продукцию в течение семи лет.

Ожидается, что новые турникеты будут более надежными и с повышенной пропускной способностью. Их оснастят современными системами оплаты, включая биометрию, добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что почти 2,5 миллиона упаковок лекарств получили столичные медучреждения по офсетным контрактам. Сейчас около 50% заключенных в Москве офсетов приходятся на фармацевтическую отрасль. По трем договорам поставки препаратов уже ведутся.