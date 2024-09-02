Собянин: более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

Почти 2,5 миллиона упаковок лекарств получили московские больницы и поликлиники по офсетным контрактам. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что по условиям таких соглашений инвесторы локализуют производства в столице, а город, в свою очередь, гарантирует закупку части их продукции. Сейчас почти половина заключенных в Москве подобных контрактов приходится на фармацевтическую отрасль.

По трем договорам препараты уже поставляются. Мэр отметил, что большая часть предприятий, с которыми заключены офсетные контракты, выбрали для производства особую экономическую зону "Технополис "Москва".

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