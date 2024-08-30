Два новых ночных маршрута автобусов запущены в Москве

Два новых ночных автобуса – н14 и н16 – запустили в Москве в рамках 11-летия запуска ночных маршрутов. Первый маршрут будет ездить до станции метро "Молодежная" в Кунцеве, второй – до проезда Карамзина в Ясеневе.

Помимо этого, с 30 августа начнутся работы по усовершенствованию трех уже существующих ночных рейсов. Первые автобусы по этим маршрутам поедут в ночь с 30 на 31 августа. Отправление по графику планируется в 01:15, автобусы будут отправляться каждые полчаса, с 01:00 до 05:45. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.