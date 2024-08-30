Кардиотренировки пройдут в эти выходные в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в бесплатных кардиотренировках по футболу, баскетболу, обычному и пляжному волейболу, а также бегу и танцевальному фитнесу. Они состоятся в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в выходные дни, 31 августа и 1 сентября.

Такие занятия позволяют задействовать большое количество мышц. При этом основным источником энергии служит кислород, что ведет к улучшению эластичности сосудов и повышению выносливости, а также общему укреплению организма.

Так, в рамках футбольных тренировок москвичам предстоит выполнить беговые упражнения, направленные на развитие выносливости и скорости, передает портал мэра и правительства Москвы. Кроме того, участники мероприятия будут подтягиваться, отжиматься и выполнять прыжки.

Также тренировки помогут улучшить гибкость и координацию. Сделать это удастся за счет растяжки и специальных движений. Таким образом, москвичи будут не просто учиться играть в футбол, но также комплексно развивать все группы мышц, совершенствуя при этом технику владения мячом и работая в команде.

Принять участие в одной из тренировок по футболу можно будет 31 августа в 19:00. Занятия пройдут в сквере имени М. П. Судакова, парке "Удальцовские пруды" и народном парке "Карачарово", а также в Волоколамском проезде (дом 6, корпус 1), на Загородном шоссе (дом 4, корпус 3), Синявинской улице (дом 11б), Нагатинской набережной (дом 44, корпус 1), улице Исаковского (дом 6, корпус 1), Окской улице (дом 46) и в Зеленограде (корпус 138).

Другим видом спорта, которым смогут заняться горожане, станет баскетбол. Он способствует укреплению сердечно-сосудистой, костной и дыхательной систем, а также развитию подвижности суставов. Регулярное взаимодействие с мячом также ведет к улучшению периферического зрения, координации и пространственной ориентации.

Тренировки по данному виду спорта также запланированы на 31 августа. Они начнутся в 19:00 в парке Дружбы, сквере "Плющево" и Северном Хапиловском сквере, а также на Новоясеневском проспекте (дом 46, строение 7), улице Маршала Голованова (дом 4), Большой Грузинской улице (дом 39) и в Большом Овчинниковском переулке (дом 11). Для участия в них необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, в тот же день и то же время на 15 площадках фестиваля пройдут тренировки по волейболу. На них москвичам и гостям столицы представится возможность научиться правильной технике игры и завести новые знакомства.

Все желающие смогут принять участие в этих спортивных мероприятиях в парке возле усадьбы Алтуфьево, парке 40-летия Победы, Воронцовском парке и ландшафтном заказнике "Теплый Стан", а также в Керамическом проезде (дом 71, корпус 1), на Ленинградском проспекте (дом 33, корпус 1), улицах Генерала Кузнецова (дом 28, корпус 1), Соколово-Мещерской (дом 36), Маршала Неделина (дом 34, корпус 1), Столетова (дом 17), Лухмановской (дом 15, корпус 1), Сущевский Вал (дом 56), Верхней Красносельской (дом 34), Фотиева (дома 14–18) и на Ореховом бульваре (владения 22–24). Чтобы прийти на тренировку, желающие должны пройти предварительную регистрацию на сайте.

Кроме того, в эти выходные состоятся заключительные тренировки на пляжах Москвы. Гостям представится возможность бесплатно поиграть в пляжный волейбол в парке "Мещерский", а также зонах отдыха "Белое озеро", "Левобережье", "Тропарево" и "Серебряный бор" (пляж № 3). Также мероприятия пройдут у Большого Городского пруда (Зеленоград). Площадки будут открыты с 10:00 до 15:00, для их посещения не нужно проходить предварительную регистрацию. Более подробная информация об этих тренировках представлена на портале "Московский спорт".

Вместе с тем 1 сентября москвичи и гости города смогут ознакомиться с правильной техникой бега и побывать на тематических тренировках. Занятия начнутся в 11:00 в парках "Покровское-Стрешнево", "Ангарские пруды", Школьников и имени Шкулева, в Братеевском каскадном, Академическом и Измайловском парках, а также на улицах Сущевский Вал (дом 10, строение 1) и Широкой (дом 30), в Зеленограде (корпус 904). Чтобы стать участником мероприятия, нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Также в воскресенье состоятся тренировки по танцевальному фитнесу. Такие занятия помогут не только поднять настроение и укрепить опорно-двигательный аппарат, но также поспособствуют повышению выносливости, борьбе со стрессом и снижению веса. Занятия запланированы на 10:30 и пройдут на крышах таких районных центров "Место встречи", как "Янтарь", "Марс", "Эльбрус" и "Орбита". Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

С начала июня на спортивных площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" побывали около 50 тысяч человек. Всего приходили кататься в скейт-парки 35 тысяч человек, еще 13 тысяч играли в падел-теннис на открытых кортах.